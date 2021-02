Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr einen geparkten Audi in der Dreißentalstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Oberkochen bittet unter der Telefonnummer 07364 955990 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Etwa 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Einhornstraße. Eine 23-jährige VW-Fahrerin erkannte dabei zu spät, dass ein vor ihr fahrender 50-jähriger Land Rover-Fahrer mit seinem Anhänger verkehrsbedingt abbremste. Die 23-Jährige fuhr auf den 50-Jährigen auf.

Schwäbisch Gmünd: Arbeitsunfall

Am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr stürzte ein 53-jähriger Mann bei Arbeiten auf einer Baustelle von einer Leiter und fiel etwa vier Meter in die Tiefe. Dadurch verletzte er sich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell