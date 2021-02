Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Werkzeug aus Klein-Lkw entwendet

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es in der Straße Bei der Porzellanmanufaktur zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 65-jähriger Suzuki-Fahrer und ein 67 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung entlang. Im Bereich einer Kurve fuhren beide zu weit links, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen in der Welzheimer Straße geparkten Opel Astra und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengengenommen.

Fellbach-Oeffingen: Werkzeug aus Klein-Lkw entwendet

Im kurzen Zeitraum zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Freitag diverse Werkzeuge aus einem Klein-Lkw, der in der Neckarstraße unverschlossen abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden ein Abbruchhammer vom Hersteller Hilti sowie zwei Motorsägen der Marke Stihl im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 mit dem Polizeiposten Schmiden in Verbindung zu setzen.

