Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Diebstahl von Wildkameras - Unfallflucht - Polizeibeamte beleidigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte beleidigt

Am Donnerstagnacht gegen 22:15 Uhr wurde ein 34-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann beleidigte die eingesetzten Beamten während der Kontrolle mehrfach und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Heubach: Feuerwehreinsatz

Etwa 25 000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr beim Brand eines Gabelstaplers in der Beiswenger Straße. Das Feuer entstand in Folge eines technischen Defekts und musste durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Ein Übergreifen auf einen angrenzenden Lebensmittelmarkt konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Ellwangen: Brand auf Firmengelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und 01 Uhr kam es in der Daimlerstraße zu einem Feuer. Ein Zelt sowie ein Pkw-Anhänger gerieten in Brand und mussten durch die Werksfeuerwehr einer dortigen Firma gelöscht werden. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Aalen: Auffahrunfall

Ein 57-jähriger Hyundai-Lenker verursachte am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr auf der Bahnhofstraße einen Auffahrunfall, als er aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw eines Fahrzeuglenkers auffuhr. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Knappenstraße/Ellwanger Straße missachtete ein 43-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 19.10 Uhr die Vorfahrt eines 46-jährigen Ford-Lenkers, welcher in Richtung Oberalfingen unterwegs war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Lauchheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag gegen 16.20 Uhr beim Ausparken in der Bopfinger Straße den Pkw einer 49-jährigen Audi-Lenkerin, welche mit ihrem gegenüber geparkten Pkw ebenfalls ausparken wollte und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einbiegen von der Bischof-Keppler-Straße in die Bismarckstraße beschädigte ein Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 16.45 Uhr mit seinem Anhänger beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und schob diesen quer auf die Straße. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagnachmittag 14.20 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker auf der Nietzschestraße gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug konnte durch die Polizei in einer Parallelstraße festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Essingen: Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Bahnhofstraße wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Wahlplakat angezündet sowie ein anderes beschädigt. Dadurch entstand an einem geparkten Pkw Skoda Fabia an der Windschutzscheibe ein Schaden. Das brennende Wahlplakat konnte von einem Zeugen gelöscht werden.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen von der Aalener Straße nach links in die Ellwanger Straße missachtet ein 18-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt einer entgegenkommenden 57-jährigen VW-Lenkerin. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Tannhausen: Beim Überholen gestreift

Auf der L 1076 überholte am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr ein 24-jähriger Lkw-Lenker einen Traktor samt Anhänger, der mit einem Bagger beladen war. Dabei streifte der Lkw mit seiner rechten Fahrzeugseite die Baggerschiene., wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro standen war.

Bopfingen-Unterriffingen: Diebstahl von Wildkameras

Im Waldgebiet zwischen Unterriffingen und Dehlingen wurden im Gewann Budersbauernhau zwei installierte Wildkameras entwendet, welche in verschlossenen Metallkästen an Bäumen befestigt waren. Der Wert der Kameras wird auf ca. 350 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell