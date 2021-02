Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, kam es gegen 11.35 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße zur Drostestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage übersah beim Einbiegen in die Drostestraße eine 50-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. Februar 2021, kam es zwischen 13.30 und 23.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Feldbrügge zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Kia Sportage. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

