Polizei Hagen

POL-HA: 34-Jähriger fährt mit knapp 2 Promille

Hagen (ots)

Polizisten hielten am Montag (25.01.2021) einen Mann mit seinem Fahrzeug und knapp 2 Promille an. Der 34-Jährige befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Mercedes die Haldener Straße, als er Polizisten durch seine Fahrweise auffiel. Der Mann fuhr in Schlangenlinien und es gelang ihm nicht die Spur zu halten. Zwischenzeitlich kollidierte er beinahe mit dem neben ihm befindlichen Streifenwagen. Er konnte schließlich in der Eckeseyer Straße angehalten und kontrolliert werden. Bereits beim Aussteigen schwankte der 34-Jährige und die Polizisten nahmen trotz Mund-Nasenschutz deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem lagen im Fahrzeuginnenraum mehrere leere Bierflaschen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizisten brachten den Mann zu einer Polizeiwache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell