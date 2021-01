Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Hagen (ots)

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde in der Lange Straße in den Ford eines 46-Jährigen eingebrochen. Der Mann hatte festgestellt, dass in seiner Abwesenheit die vordere, kleine Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Unbekannte hatten aus einem Rucksack seine Geldbörse entwendet. In dieser befand sich neben amtlichen Dokumenten eine kleine Summe Bargeld sowie eine Bankkarte. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

