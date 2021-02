Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Einbruch in Milchtankstelle

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, kam es zwischen 00.00 und 00.15 Uhr in der Straße Am Ostermoor zu einem Einbruch in eine Milchtankstelle. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Lager und entwendete aus diesem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 09. Februar 2021, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Straße Settrup 2 zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel wollte nach links auf das Gelände einer Waschanlage abbiegen. Hierbei übersah er einen 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 23-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 11500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell