Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 05. Februar 2021, 16.00 Uhr, und Sonntag, 07. Februar 2021, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer, Modell Alu City Fahrrad Proline ECU 1401. Das Fahrrad war verschlossen in einem dortigen Parkhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Damme- Einbruch in Schulmensa

Zwischen Freitag, 05. Februar 2021, 12.30 Uhr, und Dienstag, 09. Februar 2021, 13.25 Uhr, kam es in der Straße Nordhofe auf einem dortigen Schulgelände zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Schulmensa und entwendeten aus dieser u.a. Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Damme- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, 16.00 Uhr, und Freitag, 05. Februar 2021, 08.30 Uhr, kam es in der Straße Nordhofe im Bereich einer dortigen Baustelle zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter besprühte Absperrbaken mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne- Diebstahl aus Schuppen

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, gegen 00.05 Uhr, wurde der Polizei ein mutmaßlicher Diebstahl aus einem Schuppen in der Straße Rotdornweg in Lohne mitgeteilt. Ein 38-jähriger Zeuge beobachtete, wie eine männliche Person aus Richtung eines Carports kam und Elektrowerkzeuge mich sich trug. Als der 38-Jährige die Person ansprach, flüchtete dieser zunächst, kehrte aber wenig später zurück. Durch Polizeibeamte wurde die verdächtige Person kontrolliert. Hierbei handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Lohne. Dieser steht gegenwärtig im Verdacht, Elektrowerkzeuge aus einem Carport entwendet zu haben. Die Elektrowerkzeuge konnten im Nahbereich aufgefunden werden und wurden an dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell