POL-CLP: Pressemeldugen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 09. Februar 2021, gegen 12.20 Uhr, wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der in Großenkneten wohnhaft ist, in der Bether Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Garrel/Varrelbusch- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 09. Februar 2021, gegen 16.24 Uhr, kam es in der Garreler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe die Garreler Straße in Richtung Cloppenburg. Am Ende einer Linkskurve kam ihm ein weißer LKW des Herstellers MAN mit einem Anhänger entgegen. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin kam vermutlich auf den Gegenfahrstreifen. Die beiden Außenspiegel der LKW stießen zusammen, sodass am LKW des 57-Jährigen, grüner Volvo, ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro entstand. Anschließend setzte der Fahrer/die Fahrerin seine/ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Mehrscheibenfenster beschädigt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Montag, 08. Februar 2021, 00.00 Uhr, und Dienstag, 09. Februar 2021, 13.00 Uhr, in der Bachstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte ein Mehrscheibenfenster eines Wohnhauses, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) in Verbindung zu setzen.

