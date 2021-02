Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Bürgersprechstunden +++ Beratung/Gespräche telefonisch möglich +++

Vor dem Hintergrund der Situation um das Coronavirus wurden die Bürgersprechstunden am Standort der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zunächst als Vorsichtsmaßnahme aussetzt. Nun möchten wir mitteilen, dass die Bürgersprechstunden in telefonischer Form angeboten werden. Am jedem zweiten und vierten Montag eines Monats in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr kann der Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Johannes Kalvelage, telefonisch erreicht werden. Herr Kalvelage ist unter der Telefonnummer 04471-1860-400 zu erreichen. Persönliche Beratungs-/Gesprächstermine sind aufgrund der Pandemie bis Weiteres nicht möglich. Nach gesonderten Absprache kann auch für russischsprachige Bürgerinnen und Bürger ein Kontakt zu unserem Kollegen Wadim Sartison hergestellt werden, der gebürtig aus Russland stammt.

