Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten angegriffen und beleidigt - Völlig eskaliert ist am späten Samstagabend ein 30-Jähriger in der Ulmer Innenstadt

UlmUlm (ots)

Gegen 22:45 Uhr wurde der Mann von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte in der Straßenbahn kontrolliert. Dort war er aufgefallen, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Außerdem konsumierte er dort, für andere Fahrgäste offensichtlich, Drogen und rauchte. Die Polizisten fanden bei dem 30-Jährigen zudem noch weitere Drogen auf. Sie nahmen den Mann vorläufig fest, wogegen er sich wehrte und flüchten wollte, was jedoch scheiterte. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten und versuchte, sie anzuspucken. Auch das konnte verhindert werden. Im Anschluss an den Vorfall wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten und die Kosten für den Gewahrsam tragen.

