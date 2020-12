Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Betrunken Unfall verursacht - Deutlich betrunken hat ein 24-Jähriger am späten Samstagabend in Lonsee einen Unfall und hohen Sachschaden verursacht.

Gegen 22: 40 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Auto die Silcherstraße. Dort krachte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda zusammen. Der Audi des 24-Jährigen drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der parkende Skoda wurde auf den Gehweg geschleudert. Der Grund für den Unfall war den Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte schnell klar. Der 24-Jährige brachte es bei einem Test auf knapp 2,5 Promille in seiner Atemluft. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Am Audi des Unfallfahrers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Sachschaden am Skoda beträgt etwa 15.000 Euro. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gebracht.

