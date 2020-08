Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Schaden verursacht?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Einen dicken Kratzer im Lack ihres Autos hat eine Frau am Dienstagnachmittag in Kaiserslautern festgestellt. Die 35-Jährige war sich sicher: Als sie ihr Auto - einen Mercedes Kleinbus - gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Saturn-Marktes in der Merkurstraße abgestellt hat, war der Kratzer noch nicht da. Aber als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte die Frau sofort die Beschädigung an der A-Säule (vorne rechts neben der Windschutzscheibe) des Fahrzeugs.

Wie es zu dem Kratzer kam und wer ihn verursacht hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell