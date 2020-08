Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wegen Schlangenlinien aufgefallen

Kaiserslautern (ots)

Wegen ihrer unsicheren Fahrweise ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet aufgefallen. Eine Streife stellte gegen 1 Uhr in der Fischerstraße bei dem Pkw leichte Schlangenlinien fest, stoppte daraufhin den Wagen und unterzog die 34-jährige Frau am Steuer einer Kontrolle.

Während der Überprüfung zeigte die Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen und gab spontan zu, am vergangenen Wochenende "Speed" (Amphetamin) konsumiert zu haben. Die Frau wurde daraufhin zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht; ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf die 34-Jährige kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell