Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heller Kleinwagen Opel nach Unfallflucht mit verletztem Fahrgast gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Fahrgast in einem Linienbus am Mittwoch, 2. September, sucht die Polizei einen hellen Kleinwagen Opel. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein Linienbus die Alleestraße in Richtung Westen, als ein heller Kleinwagen Opel vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfuhr. Die 21-jährige Busfahrerin konnte durch ein starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern. Der unbekannte Fahrzeugführer des hellen Kleinwagen Opel wendete und flüchtete in entgegengesetzter Richtung. Ein 55-jähriger, weiblicher Fahrgast stürzte durch das starke Abbremsen zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

