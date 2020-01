PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 31.01.2020

Limburg (ots)

1. Achtung - Weiterhin betrügerische Anrufe, Kreis Limburg-Weilburg,

(si)Nachdem die Polizei bereits am Montag sowie am Mittwoch vor betrügerischen Anrufen gewarnt hat, ebben Anrufe dieser Art auch weiterhin nicht ab. Allein gestern wurden der Polizei rund ein halbes Dutzend Fälle gemeldet, in welchen die Betrüger sich am Telefon als angebliche Angehörige ausgaben und von einer finanziellen Notlage berichteten, wegen der sie nun dringend Bargeld benötigten. Zudem wurden bei der Polizei zwei Fälle angezeigt, bei denen die Betrüger versuchten als angebliche Polizeibeamte, die Angerufenen zu ihren Vermögensverhältnissen auszufragen und diese so zur Übergabe von Geldbeträgen sowie Wertgegenständen zu bewegen. In allen gemeldeten Fällen ließen sich die Betroffenen von den Betrügern glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen und setzten stattdessen die Polizei über die Betrugsversuche in Kenntnis.

2. Gasflaschen entwendet, Hadamar-Niederzeuzheim, Im Brühl, Donnerstag, 23.01.2020, 02.00 Uhr bis Freitag, 24.01.2020, 03.30 Uhr sowie Donnerstag, 30.01.2020, 02.00 Uhr bis 03.30 Uhr

(si)Gleich zweimal haben Unbekannte auf dem Lagerplatz einer Firma in der Straße "Im Brühl" in Niederzeuzheim zugeschlagen. In beiden angezeigten Fällen überwanden die Einbrecher die Umzäunung des Geländes und entwendeten von dem Außengelände Gasflaschen von noch unbekannten Wert. Zugeschlagen haben die Diebe zwischen Donnerstag und Freitag der letzten Woche sowie in dieser Woche in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 02.00 Uhr und 03.30 Uhr. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für den Kreis Limburg-Weilburg (si)Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 456, vor Abfahrt Waldhausen, Richtung Weilburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

