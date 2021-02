Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen- Diebstahl eines Edelstahlkreuzes von einer Grabstelle/ Zeugenaufruf mit Foto

Zwischen Montag, 25. Januar 2021, 16.15 Uhr, und Sonntag, 31. Januar 2021, 14.30 Uhr, kam es in der Straße Kirchweg auf einem dortigen Friedhof zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einer Grabstelle ein fest installiertes Edelstahlkreuz mit Edelsteinen (s. Foto). Das Kreuz befand sich zwischen den beiden zu sehenden Grabsteinen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saterland (Tel. 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

