POL-CLP: Einzelmeldung für die Bereiche Cloppenburg und Vechta

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 09./10. Februar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Dienstag, 09. Februar 2021, 04.30 Uhr, bis Mittwoch, 10. Februar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Größtenteils stellten die Verstöße Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum dar.

Am Dienstag, 09. Februar 2021, gegen 13.00 Uhr, wurden eine 21-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann, beide in der Schweiz wohnhaft, von Polizeibeamten in der Sülzbührener in Schneiderkrug kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass beide Personen in Deutschland einreisten und sich vor ihrer Einreise mindestens 10 Tag in einem ausländischen Risikogebiet aufhielten. Eine Einreiseanmeldung sowie eine eigenständige Absonderung nach der niedersächsischen Quarantäne Verordnung erfolgten nicht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eingeleitet. Da beide Personen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde eine Sicherheitsleitung in Höhe von jeweils 750 Franken eingenommen.

Am Dienstag, 09. Februar 2021, gegen 20.00 Uhr, überprüften Polizeibeamte eine Gaststätte im Bereich Essen (Oldenburg). In der Gaststätte konnten die Beamten sieben Personen feststellen, die offensichtlich einen Geburtstag feierten. Die angetroffenen Personen im Alter von 26 bis 65 Jahren stammten aus fünf verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Essen (Oldenburg) sowie Lastrup. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, sprachen die Polizeibeamten Platzverweise aus. Gegen alle Beteiligten wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

