POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Cloppenburg

Emstek/Drantum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, kam es im Eco-Park am Kreisverkehr der Ecopark-Allee zwischen 05.00 und 07.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr vermutlich mit einem Lkw, Marke Mercedes, die Ecopark-Allee in Richtung B72. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr er den Kreisverkehr und beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen und zwei Bäume. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, kam es zwischen 06.30 und 06.40 Uhr im Unnerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer rangierte mit seinem Fahrzeug und beschädigte hierbei einen geparkten BMW X1. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

