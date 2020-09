Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fenster einer Schule demoliert - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Schule an der Werrestraße stellte am Mittwoch Morgen (9.9.) fest, dass drei Fenster der Schule demoliert wurden. Unbekannte beschädigten an mindestens zwei Räumen die doppelverglasten Fenster. Eine Scheibe befindet sich nahe der Lehrertoilette, die anderen beiden am Kunstraum. Die äußere Glasscheibe wurde dabei jeweils durchschlagen. Die inneren Scheiben hielten jedoch der Gewalteinwirkung stand. Es entstand Sachschaden von mindestens 600 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell