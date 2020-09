Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrerin verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 75-jährige Löhnerin fuhr am Dienstag (8.9.), gegen 18.50 Uhr, mit ihrem Pedelec auf der Bahnhofstraße aus Richtung Lübbecker Straße kommend. Sie fuhr am Ende des westlichen Teils der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Fahrtrichtung der Straße In der Masch wieder verlassen. Gleichzeitig fuhr eine 78-jährige Löhnerin mit ihrem Ford aus dem nördlichen Teil der Bahnhofsstraße auf den Kreisel zu, um in die Schützenstraße zu gelangen. Als die Pedelec-Fahrerin im Kreisel die nördliche Bahnhofstraße passierte, bog die Autofahrerin ebenfalls in den Kreisel ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte die Löhnerin zur Behandlung in ein Herforder Krankenhaus. In diesem Zusammenhang rät die Polizei immer wieder zum Tragen eines Fahrradhelms. Der Helm als Kopfschutz birgt schweren Verletzungen vor, schützt vor Witterungseinflüssen und hat durch Reflektoren meist auch eine Signalwirkung. Mit dem Helm wird der Radfahrer auch als solcher von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen.

