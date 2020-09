Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Wilde Fahrt mit dem Auto über Treppe und Skateranlage

Löhne (ots)

(jd) Am Ende ihres Arbeitstages erlebten zwei Mitarbeiterinnen eines Verbrauchermarktes am Samstag (5.9.) gegen 23 Uhr einen besonderen Sachverhalt. Nachdem sie ein auffälliges Geräusch hörten, bemerkten sie einen Pkw-Dieb. Sie konnten noch kurz beobachten, wie ein 175cm großer, schlanker Mann an ihrem Auto den Mercedes-Stern klaute. Der mutmaßliche Täter mit langen hellen Haaren stieg, nachdem er bei der Tat ertappt wurde, in sein Auto und raste davon. Er flüchtete in seinem silbernen Daimler-Kombi über eine angrenzende Treppe auf die Skateranlage. Durch seine brutale Fahrweise beschädigte er die Treppe erheblich. Er setzte seine Fahrt durch die Unterführung Richtung Gymnasium fort und konnte von dort über die Zufahrtsstraße wegfahren. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt einen hellen Kapuzenpullover. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Täter machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell