Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lamborghini sichergestellt

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle führte am Samstagabend zur Sicherstellung eines Supersportwagens, nachdem dessen Betriebserlaubnis aufgrund diverser Umbauten erloschen war. Gegen 21:45 Uhr wurde der Gallardo durch Beamte des Polizeireviers Offenburg in der Freiburger Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass eine Sportabgasanlage ohne jeglichen Nachweis verbaut worden war. Die Lärmmessung erreichte dabei die Maximalgrenze des Messgerätes von 130 dbA. Neben der rund 40 Zentimeter langen Flammenbildung aus den Endrohren, waren unzulässige Veränderungen an Fahrwerk und Achsen vorgenommen worden, weshalb der Lamborghini schließlich sichergestellt wurde. Nach einer gutachterlichen Überprüfung am Montag, wurde die Abgasanlage auf richterlicher Anordnung eingezogen. Den Fahrzeugbesitzer erwartet nun eine Anzeige.

/rs

