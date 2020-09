Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Nach Angriff festgenommen

Wolfach (ots)

Einen Fahndungserfolg konnten die Beamten des Polizeireviers Haslach am Samstag verbuchen, nachdem ein Mann vor einem Verbrauchermarkt in der Hausacher Straße einen 50-Jährigen angriff. Gegen 17:45 Uhr sprach das spätere Opfer den 39-jährigen Tatverdächtigen an, da der Enddreißiger das im August gestohlene Pedelec seines Gegenübers bei sich hatte. In der Folge soll der 39-Jährige dem Fahrradeigentümer mit dem Fuß in den Bauch getreten und ihn bedroht haben. Mit einem Pfefferspray konnte sich der Mann dem Angriff des Enddreißigers erwehren, woraufhin der Tatverdächtige mit einem unbekannten Begleiter die Flucht ergriff. Dabei ließen sie zwei Pedelecs und einen Rucksack zurück. Eines der beiden Fahrräder konnte dem 50-Jährigen zweifelsfrei zugeordnet werden. Das andere, offenbar auch entwendete und überlackierte Rad, wurde sichergestellt. Im Rucksack konnte darüber hinaus eine kleinere Menge Rauschgift und zuvor offenbar in dem Supermarkt entwendetes Diebesgut aufgefunden werden. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei in der Ostlandstraße vorläufig festgenommen werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell