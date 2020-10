Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahren unter Drogeneinfluss

GaggenauGaggenau (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde am Mittwoch gegen 0:55 Uhr einem PKW-Fahrer zum Verhängnis. Der 33-Jährige war auf der B462 von Bischweier kommend in Richtung Gaggenau unterwegs. Bei genauerer Überprüfung bestand aufgrund diverser Auffälligkeiten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter seinem Steuer gesessen haben könnte. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Der PKW-Lenker muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. /eb

