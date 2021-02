Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Auffahrunfall - rund 8.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Feudenheim (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B 38a im Stadtteil Feudenheim entstanden. Eine 69-jährige Frau war kurz vor 11 Uhr mit ihrem Mazda auf der B38a in Richtung Feudenheim unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah sie an der Kreuzung Feudenheimer Straße/Am Aubuckel offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 31-jährigen Mercedes-Fahrer, der wegen Rotlichts der dortigen Ampel anhalten musste, und fuhr diesem auf. Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

