Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Geburtstagsfeier in 3-Zimmer-Wohnung mit 19 Erwachsenen beendet

Mannheim (ots)

Nach einem Hinweis wegen Ruhestörung wurden am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr in einer 3-Zimmer-Wohnung in der Lortzingstraße 19 Erwachsene und drei Kinder aus neun unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Grund des Zusammentreffens war der Geburtstag eines der Anwesenden. Den Teilnehmern an der Feier wurden Platzverweise erteilt, denen sie auch nachkamen. Gegen die Teilnehmer werden Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell