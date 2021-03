Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Polizisten verletzt - Eisplatte fällt auf PKW - Farbschmierereien - Parkendes Fahrzeug beschädigt - Diebstahl von VfB-Wappen

Aalen (ots)

Ellwangen: Zwei Polizisten verletzt

Am Samstag um 21:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Königsberger Straße ein anscheinend betrunkener Mann eine Frau verfolgen und Passanten beleidigen würde. Durch eine Polizeistreife des Polizeirevier Ellwangen konnte unmittelbar danach in der genannten Straße ein Mann festgestellt werden, welcher sich sehr unkooperativ zeigte und die Angabe seiner Personalien verweigerte. Als die Beamten den Mann nach Ausweispapieren durchsuchen wollten, nahm dieser sofort eine bedrohliche Haltung ein. Bei der Durchsuchung versuchte er einen der Beamten zu beißen. Der 35-jährige Mann wurde daraufhin geschlossen und zur Dienststelle verbracht. Auch hiergegen wehrte er sich vehement und versuchte wiederum einen Polizisten zu beißen. Beim Verbringen in die polizeiliche Gewahrsamszelle leistete der Mann wiederum erheblichen Widerstand. Er trat hierbei mit den Beinen nach den Beamten. Aufgrund der Widerstandshandlungen wurde ein Polizist leicht und eine Polizistin schwer verletzt. Der 35-Jährige, bei welchem ein Atemalkoholgehalt von fast 2 Promille gemessen wurde, verbachte daraufhin die Nacht im polizeilichen Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Aalen: Rollerfahrerin stürzt

Am Montag um kurz nach 10:30 Uhr wollte eine 62-Jährige ihren Piaggio-Roller in der Friedrichstraße abstellen. Aus Unachtsamkeit kam sie hierbei an den Gashebel, so dass der Roller nach vorne fuhr und die 62-Jährige stürzte. Sie verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Farbschmierereien

Mutlangen:

Zwischen Freitagmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde die Fassade einer Schule in der Forststraße mit schwarzer und silberner Farbe besprüht. Zudem wurden auf dem Pausenhof ebenfalls zwei größere blaue Farbflecke festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Lorch:

In der Straße Schäfersfeld wurde im Bereich eines Parkplatzes der Fahrbahnbelag bzw. die Bepflasterung mit weißer Farbe beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Spraitbach: Parkendes Fahrzeug beschädigt

In der Susastraße wurde zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 09:30 Uhr, ein PKW Mercedes-Benz, welcher dort am Straßenrand geparkt war beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die hintere Tür sowie der hintere Kotflügel auf der Fahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Ellenberg: Eisplatte fällt auf PKW

Am Montag um 05:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Skoda-Fahrer die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau überholte der PKW-Fahrer einen vorausfahrenden Sattelzug. Während des Überholvorgangs löste sich eine Eisplatte vom Dach des Aufliegers und stürzte auf die Motorhaube des PKW. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Fachsenfeld: Diebstahl von VfB-Wappen

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde in der Steinbachstraße ein etwa 80 cm großes Metall-Schild des VfB Stuttgart entwendet und dabei die dazugehörige Grundplatte zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell