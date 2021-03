Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Güllefass umgekippt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Güllefass umgekippt

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr war ein Sattelzug mit etwa 28 000 Liter Gülle beladen auf der K2665 vom Solpark in Richtung L2218 unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in einen dortigen Feldweg bekam der Sattelauflieger ein Übergewicht und kippte in den rechten Straßengraben. Dabei ergossen sich etwa 1000 Liter der tierischen Notdurft in einen dortigen Straßengraben. Die Fahrbahn wurde während der Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt. Die übelriechenden Substanzen aus dem Fass mussten zunächst abgepumpt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell