Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Unfallfluchten im Bereich Aalen:

Aalen:

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker wollte am Montagabend gegen 19.40 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Industriegebiet in eine Parklücke auf Höhe einer Parkbucht vor dem dortigen Kreisverkehr einparken. Dabei beschädigte er einen geparkten Mercedes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand geringer Sachschaden.

Auf einem Schotterparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Audi an der Beifahrertüre, der am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr dort abgestellt war. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Hüttlingen:

Am Samstag wurde zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr ein geparkter Pkw Audi beschädigt, der auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters In den Kocherwiesen abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. In allen drei Fällen bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Essingen: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kam ein 63-jähriger BMW-Lenker am Montag gegen 18.10 Uhr kurz vor der Abzweigung nach Essingen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die Halterung für ein Starkstromkabel im Bereich einer Baustelle beschädigt, bevor das Fahrzeug gegen einen Zaun rutschte. Um wieder auf die Fahrbahn zurückzukehren, fuhr der Pkw-Lenker ca. 50-80 Meter am Zaun entlang und beschädigte diesen dabei erheblich. Nachdem der Pkw des Unfallverursachers durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker aus dem Graben gezogen wurde, entfernte sich der BMW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte von der Polizei ermittelt werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hüttlingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte am Montag ein 30-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Chrysler, als er gegen 17 Uhr beim Ausfahren aus einer Einfahrt den Pkw eines 26-jährigen Mercedes-Lenkers beschädigt, der ordnungsgemäß auf der Max-Eyth-Straße unterwegs war.

Rainau: Unerlaubte Müllablagerung

Zwischen Donnerstag, 25.02. und Montag, 01.03.2021 wurden von einem 25-Jährigen und seiner 18-jährigen Lebensgefährtin vier Müllsäcke mit Hausmüller sowie 560 kg Orangen samt Transportkisten zwischen Rainau Buch und Oberlengenfeld im Gewann Bächholz unerlaubt entsorgt.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Ein 34-jähriger Lkw-Lenker beschädigte am Montag gegen 15.25 Uhr beim Rangieren das Abflussrohr an der Außenfassade eines Gebäudes in der Bahnhofstraße, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden ist.

Essingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart verursachte am Montag ein Lkw-Lenker gegen 14.40 Uhr einen Auffahrunfall. Er war kurz vor der Abzweigung Essingen aus Unachtsamkeit bei stockendem Verkehr auf einen Pkw einer Fahrzeuglenkerin aufgefahren und noch zwei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24.000 Euro beziffert. Die Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Ellenberg: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3215 erfasste eine 62-Jährige am Montagabend kurz nach 19 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; das Fahrzeug wurde an der Front beschädigt.

Bopfingen-Flochberg: Feuerwehreinsatz

Mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Industriestraße aus. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass sich in einer Firma ein Brett gelöst hatte, in eine erhitzte Flüssigkeit fiel und verdampfte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig; Sachschaden entstand keiner.

Heubach: Parkrempler

Zeitgleich parkten eine 55-Jährige und eine 42-Jährige ihre Pkw Mercedes Benz und Skoda am Montagnachmittag gegen 16 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz in der Beiswanger Straße aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eine Straßenlaterne, die am Bahnhofsplatz aufgestellt ist. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4500 Euro. Die Beschädigung wurde am Morgen des 01.03.2021 bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell