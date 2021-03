Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Satteldorf: Zweiradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Eine Polizeistreife befuhr am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr die B290 aus Crailsheim kommend in Richtung Rot am See und bemerkte hierbei kurz vor Satteldorf auf der Gegenfahrspur einen verdächtigen Pkw, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Beim anschließenden Wendemanöver unter Benutzung von Sondersignalen kam es zur Kollision mit einer hinter dem Streifenwagen fahrenden 19-jährigen Fahrerin eines Leichtkraftrades, die zu dem Zeitpunkt am Streifenwagen vorbeifahren wollte. Die junge Frau kam anschließend zu Fall und verletzte sich leicht, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße musste nach dem Unfall für ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell