Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Schwerverletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.12.2020) ist es an der Kreuzung Lohstücker Weg/ Vogelstange zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer gekommen. Ein 59jähriger Bad Bramstedter fuhr um 15:47 Uhr mit seinem Fahrrad auf der König-Christian-Straße in Richtung Lohstücker Weg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Bad Bramstedter die Kreuzung in Richtung Vogelstange zu überqueren. Hierbei kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einer 55jährigen Fahrzeugführerin aus Lentföhrden, die mit ihrem Skoda Ocativa auf dem Lohstücker Weg in Richtung Bundesstraße 206 fuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Rückenverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen des Bad Bramstedters nicht lebensbedrohlich.

An dem Skoda Octavia sowie dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Die Beamten der Polizei in Bad Bramstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise sind an die Polizei in Bad Bramstedt unter der Rufnummer 04192 - 3911-0 zu richten.

