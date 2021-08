Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in der Innenstadt

Hagen-Miitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen (04.08.2021) in der Innenstadt ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Hagener befuhr, gegen 07.45 Uhr, mit seinem E-Bike die Straße Wasserloses Tal bergab. An der Ampelanlage zur Volmestraße fuhr der Mann dann über den Einmündungsbereich der Straße hinaus und wollte den auf dem dortigen Fußgängerweg befindlichen Radweg befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es an dieser Örtlichkeit zu dem Zusammenstoß mit dem grauen VW eines 40-jährigen Hageners. Dieser kam aus derselben Richtung und wollte an der Einmündung nach links in die Volmestraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang fuhr der VW-Fahrer geradeaus gegen einen Ampelmast und stieß vorher mit dem 54-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 40-jährige Autofahrer und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.500 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

