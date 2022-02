Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montag gegen 17.20 Uhr befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Georgstraße in Lingen Richtung stadteinwärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Kaiserstraße wechselte der Kleinwagen auf die Linksabbiegespur. Hierbei übersah der Fahrer den neben sich fahrenden weißen VW Golf. Es kam zu einem leichten Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzt anschließend die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

