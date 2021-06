Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Personalienaustausch versäumt

Wietmarschen (ots)

Bereits am 15. Mai gegen 10.40 Uhr wurde ein Jogger im Bereich der Lohner Flugplatzstraße in Höhe der dortigen Brücke von zwei Hunden gebissen und dabei leicht verletzt. Bei den Hunden handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Schäferhund sowie um eine beige-braune Dogge. Die Hundehalterin sowie der Jogger unterhielten sich kurz, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Die Hundehalterin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell