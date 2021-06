Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Radfahrer beschädigt Autos

Hoogstede (ots)

Am 28. Mai kam es in der Straße Böbbeldiek in Hoogstede gegen 23 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer touchierte dabei zwei Autos der Marke VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Emlichheim unter der Rufnummer 05943-92000 zu melden.

