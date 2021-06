Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am 22. Mai kam gegen 16 Uhr auf der B70 zwischen Aschendorf und Papenburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Drei Kinder warfen bislang unbekannte Gegenstände von der dortigen Brücke am Burenweg und trafen damit drei in Richtung Papenburg fahrende Fahrzeuge. Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

