Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.15 Uhr auf der B70 bei der Ortschaft Tinnen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 40-jährige Frau sowie ein 45 Jahre alter Mann waren auf ihren Motorrädern in Richtung Lathen unterwegs. Als die beiden einen bislang unbekannten Fahrer eines Caddys überholten, scherte dieser unvermittelt mit seinem Fahrzeug nach links aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wichen die beiden Motorradfahrer aus, kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Lathen fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

