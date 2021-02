Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehr als 1.600 Fahrzeuge bei Geschwindigkeitskontrollen überprüft

Stemwede, Espelkamp (ots)

Bei mehrstündigen Geschwindigkeitskontrollen in Stemwede und Espelkamp-Isenstedt haben Beamte des Verkehrsdienstes am Montag etliche Verstöße festgestellt. Dabei wurde an den beiden Messstellen das Tempo von 1.655 Fahrzeuge überprüft. Wegen entsprechender Verstöße erhoben die Polizisten insgesamt 149 Verwarngelder und fertigten 27 Owi-Anzeigen. Auch zwei Fahrverbote wurden dokumentiert.

Besonders eilig hatten es an der Messestelle in Stemwede an der L 770 (Alter Postweg) bei erlaubter Geschwindigkeit von 70 km/h ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Espelkamp mit gemessenen 130 km/h sowie ein Audi-Fahrer (23) aus Bünde mit einem Tempo von 127 km/h. Ein Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folgen für beide Verkehrsteilnehmer. An diesem Standort schrieben die Einsatzkräfte 36 Verwarngelder sowie vier Owi-Anzeigen.

Auf der Gehlenbecker Straße in Isenstedt kamen bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h die weiteren 113 Verwarngelder und 23 Anzeigen hinzu. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer (1.555) passierte diesen Kontrollpunkt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell