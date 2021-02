Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Berührte Rettungswagen auf Einsatzfahrt ein anderes Fahrzeug

Lübbecke (ots)

Nach einer Einsatzfahrt zu einem Unfall mit Verletzten am vorletzten Samstag (16. Februar) stellte der Fahrer eines Rettungswagens einen kleinen Schaden am linken Außenspiegel fest. Dies meldete er der Polizei. Auch wenn die Besatzung des Wagens keine direkte Kollision bemerkt hat, erinnerten sich die beiden an eine Begebenheit in der Straße Weingarten in Lübbecke. Die zu dem Zeitpunkt durch die vorhandenen Schneemassen verengte Fahrbahn befuhren sie gegen 14.30 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Hier kam ihnen ein Kleintransporter entgegen und sie hörten ein dumpfes Geräusch. Dies ordneten sie den Schnee- und Eismassen zu, zumal sie an ihrem Wagen keinen Schaden wahrnahmen. Ob es bei der Begegnung tatsächlich zur Berührung der Spiegel kam, konnte noch nicht ermittelt werden. Es hat sich bisher auch kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet.

Wer Hinweise zum mutmaßlichen Geschehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat in Lübbecke.

