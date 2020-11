Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 22-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit Pkw gefahren

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss war ein 22-Jähriger am späten Dienstagabend mit seinem Pkw in Philippsburg unterwegs. Ein Zeuge beobachtete den sichtlich alkoholisierten 22-Jährigen wie er kurz vor 23.00 Uhr in der Kronenwerkstraße in sein Auto stieg und wegfuhr. Die verständigte Streife konnte den jungen Mann antreffen und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Zudem hatte der 22-Jährige noch Betäubungsmittel konsumiert. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Er wurde zur Blutentnahme auf die Wache gebracht.

