Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

KarlsruheKarlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 32-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltshaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 32-jähriger Georgier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Er soll am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in Karlsruhe insgesamt fünf Flaschen Alkohol entwendet haben. Nachdem er nach Verlassen des Geschäfts von zwei Ladendetektiven angesprochen worden war, soll er die beiden Männer mit einer Spritze bedroht haben und anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet sein.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife den Tatverdächtigen unweit des Einkaufsmarktes vorläufig festnehmen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

