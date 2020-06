Polizei Mettmann

POL-ME: In Pizzeria: Junge Frau entwendet gleich zwei Smartphones - Heiligenhaus - 2006088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine bislang noch unbekannte Frau hat am Montagabend (15. Juni 2020) in einer Pizzeria an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte zwei Smartphones entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 19:25 Uhr betrat die Frau die Pizzeria. An der Theke bestellte sie daraufhin eine Pizza. Als der Kellner den Thekenbereich verließ, um die Bestellung in der Küche durchzugeben, griff sich die vermeintliche Kundin die hinter der Theke liegenden Smartphones zweier Mitarbeiter und verließ das Restaurant.

Der Kellner bemerkte den Diebstahl, als er wieder zur Theke zurückkehrte. Er lief sofort nach draußen, wo von der Frau jedoch nichts mehr zu sehen war. Anschließen alarmierte er die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Zu der Handydiebin liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- weiblich - etwa Mitte 20 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - hatte schwarze, schulterlange Haare - war komplett rot gekleidet (rote Hose, rotes Oberteil) - trug einen gemusterten Mundschutz - sprach gebrochenes Deutsch - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild"

Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl möglicherweise beobachtet oder kennt vielleicht sogar die Identität der Handydiebin? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9200-6180 entgegen.

