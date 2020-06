Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden - Mettmann - 2006086

Mettmann (ots)

Am Montagabend (15. Juni 2020) kam ein 22-jähriger Wuppertaler auf dem Südring in Mettmann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes Benz von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch die 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Schäden an dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes Benz werden auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Das war passiert:

Gegen 23:30 Uhr befuhr der 22-Jährige nach eigenen Angaben den Südring in Richtung Wuppertal. Circa 500 Meter vor dem beampelten Kreuzungsbereich zur Gruitener Straße kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Aufmerksame Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle in entgegengesetzter Fahrtrichtung passierten, versorgten sowohl den 22-jährigen Fahrer sowie die 21-jährige Beifahrerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, in denen sie stationär verblieben.

Ein Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen Fahrer verlief negativ. Hinweise auf den Konsum anderer berauschender Mittel lagen nicht vor. Nach Angaben der 21-jährigen Beifahrerin kam der Wuppertaler vermutlich wegen eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mercedes Benz C180 wurde durch den Aufprall gegen den Baum so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Schäden am Seitenstreifen sowie an dem Baum werden mit circa 2.000 Euro beziffert.

Gegen den 22-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch einen körperlichen Mangel eingeleitet.

