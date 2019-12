Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw am Friedrich-Ebert-Ring angezündet - Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstag, 05.12.2019, wurde gegen 0.00 Uhr ein brennender Pkw an dem Imbiss in der Mitte des Friedrich-Ebert-Rings in Koblenz gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Berufsfeuerwehr stand dort ein Citroën in Flammen. Von den Angestellten des Imbisses wurde eine männliche Person festgehalten, die im Verdacht stand, für den Brand verantwortlich zu sein. Diese Person, ein 33 Jahre alter Wohnsitzloser, hatte zuvor im Imbiss Speisen zu sich genommen. Schon hier fiel den Angestellten auf, dass der Mann einen Benzinkanister in der Hand trug, der dann, kurz nach Brandausbruch, neben dem brennenden Pkw vorgefunden wurde. Der Tatverdächtige, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde mit dem Ziel der Vorführung beim Haftrichter, festgenommen. Die Polizei Koblenz bittet nun im Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Tathergang an dem stark befahrenen Friedrich-Ebert-Ring, machen können. Hinweise bitte an 0261-1030.

