POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf B 10

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 10, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtig ging. Der durch die Flucht angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 15.15 Uhr, die 50 Jahre alte Geschädigte mit ihrem Opel auf dem rechten Fahrstreifen der Südtangente in Richtung Pfalz. In Höhe der Ausfahrt Mühlburg / Am Entenfang bildete sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau auf der Ausfädelspur. Laut Angaben der Geschädigten scherte unvermittelt ein Lkw von der Ausfädelspur auf den rechten Fahrstreifen der B10. Um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, leitete die Fahrerin eine Vollbremsung ein. In der Folge fuhr der hinter ihr fahrende Pkw auf den Opel auf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ging im Anschluss flüchtig. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um eine dunkle Mercedes-A-Klasse mit GER-Kennzeichen handeln. Der Fahrer war ca. 25 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und ein ausländisches Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

