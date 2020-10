Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher brechen Schlafzimmerfenster auf

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende (03.05. bis 05.05) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße ein. Sie verschaffen sich Zutritt zur Wohnung, indem sie das Schlafzimmerfenster aufhebelten und dies aus der Verankerung brachen. Sie betraten die Wohnung und durchwühlten mehrere Schränke und Kommoden. Als Beute erlangten die Täter Bargeld.

