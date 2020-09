Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme auf frischer Tat - Bezirksdienstbeamte haben richtiges Gespür

Löhne (ots)

(um) Gestern (10.09.), gegen kurz vor zwölf, zeigten Handwerker auf der Polizeiwache Löhne den Diebstahl ihrer Arbeitstaschen an. In einem kurzen Zeitraum zuvor hatten die Männer an der Goethestraße ihren Firmenbulli abgestellt, um dort zu arbeiten. In einem unbeobachteten Moment muss ein Dieb die Arbeitstaschen mitsamt den Frühstücksbroten und weiterem persönlichen Inhalten aus dem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen haben. Die Beamten des Bezirksdienstes der Polizei in Löhne hatten den richtigen Riecher, als sie bei der Fahndung nach dem Täter auf einen 33-Jährigen aus Löhne in der Nähe des Tatortes trafen. Die Beamten fanden bei der sich anschließenden Durchsuchung des Mannes die Frühstücksbrote und die Geldbörse eines Geschädigten Arbeiters neben weiteren Beweisen zur Tat auf. Zusätzlich führte der Mann ein gestohlenes Fahrrad mit sich, welches sichergestellt wurde. Die Festnahme des 33-Jährigen erfolgte am Ende, weil er zudem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. In Kürze erfolgt eine Vorführung vor einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern in mehreren Fällen, bei denen der Mann in dringendem Tatverdacht steht, an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell