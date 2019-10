Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mönsheim - Wohnungseinbrüche in der Waldstraße

Mönsheim (ots)

Am Mittwoch kam es in der Waldstraße in Mönsheim zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Wohnhäuser.

Im Zeitraum zwischen 13:20 und 18:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus. Vermutlich durch das Eindrücken eines Fensters gelangten die Diebe in das Gebäudeinnere und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ein Schrank wurde aufgebrochen. Entwendet wurde nach aktuellem Stand Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Des Weiteren versuchten bislang unbekannte Diebe im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:00 Uhr in ein weiteres Wohnhaus in der Waldstraße zu gelangen. Es konnten unter anderem Hebelspuren festgestellt werden. Aus unbekannten Grund ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben hab und ergriffen die Flucht ohne in das Gebäudeinnere zu gelangen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07041/96930, mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

