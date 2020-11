POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrerin verursacht durch Unfall hohen Sachschaden

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Dienstagmittag ereignete sich in Karlsruhe ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an einer Kreuzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 70-jährige Unfallverursacherin gegen 14:00 Uhr auf der Wilhelm-Hausenstein-Allee in südlicher Richtung. Als sie an einer Kreuzung links in die Kurt-Schumacher-Straße einbiegen wollte, kam es aufgrund zur Kollision mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Pkw-Lenker. Für beide Fahrzeugführer war Grünlicht angezeigt.

Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 14.000 Euro, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

